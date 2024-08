Incheon International Airport Corporation étend ses opérations au Vietnam

L'aéroport international de Long Thành sera développé en trois phases, de 2026 à 2050, pour un coût de 18 300 milliards de wons (environ 13,3 milliards d'USD), afin de pouvoir accueillir 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret.

L'IIAC a créé une coentreprise avec PMI, une société partenaire vietnamienne qui réalise la conception de base du terminal passagers de l'aéroport international de Long Thành et s'est classée première en termes de technologie et de prix, battant les opérateurs aéroportuaires internationaux tels que ADP de France et Fraport d'Allemagne.

Si le contrat est signé, l'IIAC fournira des services de conseil pour soutenir l'ouverture réussie de l'aéroport de Long Thành, notamment la rédaction d'idées d'exploitation, l'élaboration de stratégies commerciales et le conseil pour l'exploitation d'essais. La période de mise en œuvre du projet est de 24 mois à compter de la date de signature du contrat et la valeur de celui-ci est d'environ 11 milliards de wons.

L'IIAC vise à exploiter plus de 10 aéroports à l'étranger d'ici 2040, conformément à sa stratégie d'expansion de ses opérations commerciales à l'étranger et à son ambition de devenir une société aéroportuaire mondiale.

