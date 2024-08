De signes positifs pour les exportations vietnamiennes de bois

Au cours des sept premiers mois de cette année, l'industrie vietnamienne du bois et des produits forestiers a enregistré des résultats positifs, avec un chiffre d'affaires à l'exportation atteignant 9,36 milliards d'USD, soit 61,5% de l'objectif fixé.

L'objectif pour 2024 est d'atteindre 15,2 milliards d'USD d'exportations de bois et de produits forestiers, dont plus de 14,2 milliards d'USD pour le bois et ses produits dérivés, soit une augmentation de 6% par rapport à 2023.

Cette information a été annoncée par Trân Quang Bao, directeur de l'Administration des forêts du Vietnam du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, lors de la conférence de l'industrie de la transformation et de l'exportation de bois et de produits forestiers au troisième trimestre 2024, le 9 août à Binh Duong.

Photo : VNA/CVN

Cependant, l'objectif de 15,2 milliards d'USD d'exportations cette année reste difficile en raison des fluctuations économiques mondiales et des conflits politiques croissants. En outre, la hausse des coûts d'expédition et les retards dans les remboursements d'impôts exercent une pression supplémentaire sur cette industrie.

Néanmoins, il y a des signes positifs pour l'industrie du bois, car certains produits principaux d'exportation ont fortement augmenté. En particulier, les copeaux de bois ont augmenté de près de 38% par rapport à la même période l'an dernier, et le bois et ses produits dérivés de plus de 20%.

Dô Xuân Lâp, président de l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (VIFORES), a proposé certaines mesures pour faire face aux difficultés actuelles. Selon lui, l'industrie doit se concentrer sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises, en se basant sur cinq piliers principaux : la technique, la technologie de production, la réduction des émissions, la gouvernance (transformation numérique), la promotion du commerce et l'élaboration de normes de surveillance internes.

Photo : VNA/CVN

L'industrie du bois propose également de coordonner avec des ministères et des secteurs pour aider les entreprises à répondre aux enquêtes commerciales des États-Unis. Il est nécessaire de mettre à jour les informations sur les politiques des principaux marchés d'exportation, de promouvoir le commerce et de prévenir les incendies dans les usines de transformation du bois, d'organiser des foires internationales.

Enfin, le développement durable de l'industrie du bois est également un facteur clé. Il faut gérer les origines du bois, développer la certification forestière durable, réglementer la logistique pour minimiser les coûts de transport et guider les entreprises dans les engagements sur les émissions à zéro net d'ici 2050, a-t-il ajouté.

VNA/CVN