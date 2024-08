La Pologne cherche à renforcer ses échanges commerciaux avec le Vietnam

La communauté des entreprises polonaises, particulièrement celles spécialisées dans la production agro-alimentaire et laitière, souhaite accroître la valeur des échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et la Pologne, en tirant parti des avantages de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA).

>> Le commerce vietnamo-philippin devrait frôler les 8 milliards d'USD en 2024

>> L’économie vietnamienne poursuit sa dynamique de croissance en sept mois

>> Vietnam et Bangladesh renforcent leurs liens commerciaux et d'investissement

>> L'Indonésie et le Japon intensifient leurs échanges bilatéraux

Lors d'une conférence de presse tenue le jeudi 8 août dans la mégapole du Sud, Bozena Wrobrewska, présidente de la Chambre polonaise du Centre de promotion du commerce, a exprimé l'intérêt croissant du marché vietnamien pour les entreprises polonaises. "Nous sommes très impressionnés par le développement rapide du Vietnam en général, et de Hô Chi Minh-Ville en particulier. Le peuple vietnamien devient de plus en plus prospère et manifeste un intérêt croissant pour la qualité des produits agro-alimentaires. Nous sommes prêts à leur fournir des denrées alimentaires sûres et saines", a souligné Bozena Wrobrewska en discutant des opportunités d'échanges commerciaux dans le secteur agroalimentaire, notamment via la campagne de promotion des aliments européens "Taste Europe", financée par l'Union européenne.

Cette campagne de trois ans fait la promotion, auprès des consommateurs vietnamiens, de produits tels que la viande de bœuf, les volailles, les végétaux, et en particulier les pommes et autres produits agro-alimentaires provenant de Pologne. Le Vietnam est considéré comme un marché clé de l'Union européenne en Asie du Sud-Est, particulièrement pour les entreprises agro-alimentaires polonaises. "En septembre 2023, le Vietnam a autorisé l'importation de viande de bœuf en provenance de Pologne. C'est un signe positif et une excellente opportunité pour les entreprises polonaises de développer des partenariats et des échanges commerciaux concernant cette viande avec le Vietnam", a informé Andrzej Arendarski, président de la Chambre polonaise de commerce.

Valeur des échanges commerciaux bilatéraux en hausse

La valeur des échanges bilatéraux entre la Pologne et le Vietnam dans le secteur agro-alimentaire a atteint plus de 5 milliards d'euros en 2023. Sur ce total, le Vietnam a réalisé 4,6 milliards d'euros en exportations, tandis que la Pologne a enregistré 540 millions d'euros. "Le Vietnam a signé des accords de libre-échange avec de nombreux pays, dont l'Union européenne en 2020. Ces accords permettront de réduire les barrières tarifaires pour les produits agro-alimentaires et de simplifier les procédures administratives liées à la certification des produits, ainsi qu'à l'harmonisation des critères d'origine pour les entreprises polonaises et vietnamiennes", a déclaré M. Andrzej Arendarski.

Selon M. Andrzej Arendarski, la Pologne figure parmi les principaux pays européens producteurs et exportateurs de viande de bœuf, de volailles, de filets de poissons, ainsi que de lait et de crème à base de lait. En 2023, la valeur des exportations polonaises vers le marché vietnamien a augmenté de 16% par rapport à l'année précédente. Plus particulièrement, les exportations de viande de bœuf, de volailles et de porc en provenance de Pologne vers le Vietnam ont atteint 142 millions d'euros en 2023, marquant une hausse de 43% en glissement annuel.

M. Piotr Kondraciuk, directeur du Département polonais d’assistance à l’export du Centre national d’assistance pour l’agriculture, a exprimé son enthousiasme quant à la croissance continue des échanges commerciaux dans le secteur agro-alimentaire entre la Pologne et le Vietnam. Il a noté que la quantité de produits agro-alimentaires exportés du Vietnam vers la Pologne dépasse celle des produits polonais exportés vers le marché vietnamien. "Néanmoins, nos produits ne sont pas en concurrence, mais se complètent. Nous espérons qu’à l’avenir, une proportion croissante de produits agro-alimentaires polonais sera exportée directement vers le Vietnam, sans passer par des pays tiers", a déclaré M. Piotr Kondraciuk.

À travers la campagne "Taste Europe", plusieurs représentants des entreprises polonaises du secteur agro-alimentaire ont exprimé leur volonté de collaborer avec des partenaires vietnamiens pour développer durablement leurs produits sur le marché domestique.

L’objectif est de rendre les produits agro-alimentaires polonais, notamment la viande de porc, de bœuf, de volailles et les pommes, plus accessibles aux consommateurs vietnamiens dans les supermarchés du Vietnam.

Texte et photos : Truong Giang/CVN