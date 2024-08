Le Vietnam, un maillon en devenir de l’industrie mondiale des semi-conducteurs

>> L’industrie des semi-conducteurs offre d’énormes opportunités de coopération

>> Aider les entreprises à s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam Choi Young Sam a estimé que cet événement marque non seulement une étape importante dans les secteurs manufacturiers traditionnels, mais offre également des solutions spécifiques pour faire progresser la coopération bilatérale dans l’industrie de haute technologie.

L’ambassade de la République de Corée au Vietnam, la KOTRA et toutes les agences et organisations sud-coréennes déploieront des efforts continus pour renforcer la coopération dans ce secteur, a-t-il promis.

Pour sa part, Vo Xuân Hoài, directeur adjoint du Centre national d’innovation du ministère du Plan et de l’Investissement (MPI), a déclaré qu’il existe plus de 40 entreprises de conception de puces et près de 15 autres impliquées dans l’emballage, les tests et la fabrication de puces et équipements liés aux semi-conducteurs au Vietnam. Beaucoup d’entre elles sont venues de la République de Corée, notamment Samsung, Hana Micron et Amkor Technology.

Afin de créer un environnement propice à l’industrie des semi-conducteurs, le gouvernement vietnamien a fait preuve d’un engagement politique significatif pour stimuler ce secteur de haute technologie, a-t-il déclaré.

Un domaine clé

Dans les résolutions pertinentes du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, l’industrie des semi-conducteurs est considérée comme un domaine clé pour le futur développement socio-économique. Le Premier ministre a également créé un Comité national pour superviser le développement de l’industrie, dont il est lui-même le président, a-t-il ajouté.

Vo Xuân Hoài a noté que le MPI avait soumis au Premier ministre une stratégie nationale pour le développement de l’industrie des semi-conducteurs et un plan de développement des ressources humaines pour le secteur.

Photo : VNA/CVN

À l’avenir, le MPI présentera au gouvernement un projet de décret visant à établir des mécanismes spéciaux pour le Centre national d’innovation, avec des dispositions spécifiques pour les entreprises de semi-conducteurs, a-t-il ajouté.

Selon les experts, alors que de nombreux pays rivalisent pour devenir des centres mondiaux de fabrication de semi-conducteurs, le Vietnam bénéficiera de cette tendance en concentrant stratégiquement ses investissements sur l’industrie.

Le Vietnam bénéficie d’une position très favorable pour exporter et recevoir des composants de haute technologie, y compris ceux pour l’industrie des semi-conducteurs, et dispose d’opportunités de devenir un des maillons importants de la chaîne industrielle mondiale des semi-conducteurs, selon des responsables du sud-coréen Boston Consulting Group (BCG) au Vietnam.

Les experts ont conseillé au Vietnam de participer à des domaines tels que la conception de micropuces, les semi-conducteurs pour véhicules intelligents, les puces technologiques de milieu de gamme et le conditionnement des semi-conducteurs.

VNA/CVN