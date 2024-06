Les arrivées étrangères à Ha Long sont plus nombreuses que les arrivées nationales

Au cours des six premiers mois de l'année, la baie de Ha Long, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO situé dans la province de Quang Ninh (Nord), a connu un afflux important de visiteurs étrangers que de visiteurs nationaux.

D'après le Conseil de gestion de la baie de Ha Long, sur près de 1,5 million de visiteurs, près d’un million étaient étrangers.

Les recettes issues de la vente de billets, estimées à près de 448 milliards de dôngs (17,6 millions d'USD) jusqu'au 17 juin, devraient dépasser l'objectif annuel de 800 milliards de dôngs.

Les visiteurs étrangers sont particulièrement attirés par les destinations pittoresques de la baie de Ha Long, comme les grottes Thiên Cung, Dâu Gô, Luôn, Ba Hang, les îles Gà Choi, Ti Top.

La majorité de ces visiteurs étrangers proviennent de la République de Corée, de l'Inde et de pays européens et américains. Il est à noter que le nombre de visiteurs en provenance de la République de Corée, de l'Inde et de la Malaisie a significativement augmenté.

En 2023, la baie de Ha Long a accueilli environ 2,6 millions de visiteurs, avec un nombre égal de visiteurs internationaux et nationaux. Les recettes issues du tourisme ont atteint environ 800 milliards de dôngs.

Avant la pandémie de COVID-19, les recettes générées par la vente de billets pour visiter la baie de Ha Long dépassaient régulièrement les 1,2 billion de dôngs.

VNA/CVN