Une exposition d'affiches met en lumière le portrait du Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par le Musée Hô Chi Minh à Hanoï et le Musée mémorial de Lénine à Oulianovsk, l'événement fait partie du programme des Journées de la culture vietnamienne en Russie 2024 à l'occasion du 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales et du 12e anniversaire du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie.

Quelque 58 affiches sont exposées, présentant des images du Président Hô Chi Minh à travers des œuvres d'art graphiques réalisées par des artistes vietnamiens après son décès. L'exposition est divisée en quatre sections aux thèmes variés.

Grâce à des techniques graphiques impressionnantes et un langage clair, la collection d'affiches met en lumière le Président Hô Chi Minh - un leader exceptionnel mais accessible et transmet un message précis sur ses qualités.

Dans son discours d'ouverture, Alekseï Russkich, gouverneur de l'oblast d'Oulianovsk, a déclaré que l'exposition créait une opportunité pour les jeunes et les générations plus âgées d'Oulianovsk d'en apprendre davantage sur l'histoire, la culture et les traditions du Vietnam.

Il a affirmé que l'événement contribuait à promouvoir la coopération bilatérale multiforme, en particulier dans le domaine culturel, sur lequel les deux parties se sont mises d'accord à la suite de la récente visite au Vietnam du président russe Vladimir Poutine.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le Dr Vu Manh Hà, directeur du Musée de Hô Chi Minh, a déclaré que la Russie occupait une position et une influence significatives dans la carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh.

Lors de l'événement, un protocole d'accord sur la coopération scientifique et culturelle a été signé entre le Musée de Hô Chi Minh et le Musée mémorial de Lénine.

