Ciblage des réformes numériques pour libérer les ressources économiques

À Hô Chi Minh-Ville, la numérisation et la réforme administrative sont devenues des leviers majeurs pour améliorer l’efficacité du service public, renforcer la satisfaction des usagers et dégager de nouvelles ressources au service du développement.

>> Établir une base technologique solide pour le Centre financier international

>> Résolution N°57 : la métrologie, un levier clé pour la compétitivité et l’économie numérique

>> Transition numérique à Huê : des marchés traditionnels aux villages de métiers

>> Résolution 57 : de nouvelles opportunités pour les entreprises du numérique

>> Le numérique contribue à hauteur de plus de 1.000 milliards de dôngs à l'économie

Photo : VNA/CVN

Depuis mi-2025, Hô Chi Minh-Ville, métropole économique de près de 14 millions d’habitants, engage des réformes administratives approfondies, étroitement liées à la transition digitale. L’objectif : moderniser l’action publique, rendre l’administration plus réactive et transparente, et placer citoyens et entreprises au centre des services.

Dans cette dynamique, les autorités municipales entendent simplifier les procédures, réduire les formalités inutiles et accélérer les délais de traitement. L’intégration des technologies numériques permet de limiter l’usage du papier, d’optimiser l’organisation du travail et d’améliorer la qualité globale des services publics.

Modèles d’innovation administrative

Dans plusieurs quartiers, notamment à Sài Gòn, les services administratifs ont généralisé l’usage d’outils numériques. Entre juillet et novembre, plus de 33.000 dossiers ont été traités, avec un taux de restitution dans les délais de 100%. L’usage des services en ligne atteint 98,6%, dépassant largement l’objectif initial de 80%.

Parallèlement, des solutions innovantes, comme des robots d’accueil et des applications basées sur l’intelligence artificielle, accompagnent les citoyens dans leurs démarches, facilitent l’accès à l’information et réduisent les erreurs dans le traitement des dossiers.

Dans des zones plus éloignées, comme le quartier de Thái My, des initiatives locales encouragent l’utilisation des plateformes en ligne, avec des “journées sans écriture” pour diminuer la dépendance au papier et familiariser la population avec les outils digitaux.

Un autre modèle consiste à traiter les dossiers sans rendez-vous préalable, tout en respectant les délais réglementaires, ce qui a permis d’atteindre un taux de satisfaction des usagers de 100%. La généralisation des signatures numériques et le traitement complet des demandes en ligne réduisent également les temps d’attente et allègent la charge, tant pour les citoyens que pour les agents publics.

Interaction citoyenne et gains d’efficacité

La transformation digitale de l’administration de proximité repose sur des plateformes numériques unifiées, renforçant l’échange entre citoyens et autorités locales.

Dans le quartier de Xuân Hoà, une plateforme de gestion du travail administratif permet de suivre, assigner et contrôler l’exécution des tâches en temps réel, facilitant l’identification des retards et le respect des délais.

En complément, une application mobile intégrée au dispositif de réception et à l’assistance téléphonique 1022 permet aux habitants de transmettre directement aux autorités locales avis, recommandations et signalements.

Nguyên Duy Trinh, habitant du quartier, explique que cette interconnexion a permis de traiter rapidement certaines demandes. Dans plusieurs cas, les agents publics se sont déplacés au domicile pour résoudre les problèmes signalés.

Photo : VNA/CVN

Ces dispositifs numériques contribuent à renforcer la transparence administrative, à améliorer la communication avec la population et à accroître l’efficacité du traitement des demandes.

Dans des secteurs pilotes comme le quartier de Diên Hông, la numérisation et la réutilisation des données ont supprimé les redondances dans les formulaires administratifs. Avec un taux de numérisation de 99,65%, les citoyens ne doivent plus fournir à plusieurs reprises les mêmes informations, ce qui réduit les erreurs, accélère le traitement et diminue les coûts de fonctionnement.

D’après Nguyên Xuân Quynh, directeur du Centre de services administratifs du quartier d’An Khánh, la localité a renforcé l’accueil avec des kiosques numériques, écrans d’information et robots d’assistance, tout en étendant les horaires de service, notamment le samedi matin, pour faciliter l’accès aux services.

Les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville soulignent que la réforme administrative associée à la transition digitale est un levier essentiel pour libérer des ressources au service du développement. Elle doit être conduite de manière régulière et continue, en lien avec les besoins concrets des usagers.

Selon les autorités municipales, la transformation numérique ne se limite pas à l’application de solutions technologiques, mais s’inscrit dans un processus global visant à améliorer l’efficacité, simplifier les procédures et élever la qualité du service rendu aux citoyens et entreprises.

Dans cette perspective, les administrations de proximité sont appelées à jouer un rôle central, en devenant des unités pionnières dans la mise en œuvre des services publics numériques tout en garantissant un traitement rapide, transparent et conforme des dossiers.

Texte et photos : Huu Duyên - Ðan Thanh/CVN