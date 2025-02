Vinfast annonce sa participation au salon international de l'auto du Canada 2025

Les visiteurs auront l'opportunité de voir les véhicules électriques de pointe de VinFast et de découvrir la vision de la marque pour un transport durable. VinFast mettra en avant sa garantie exceptionnelle, la meilleure du secteur (10 ans ou 200 000 km), ainsi que son vaste réseau de bornes de recharge publiques, des éléments clés ayant contribué à son succès remarquable en 2024 et qui devraient continuer à porter leurs fruits en 2025.

"Nous sommes ravis de revenir au Salon international de l'auto du Canada, le plus ancien événement automobile du pays", a déclaré Robert Muller, vice-président des ventes et du marketing chez VinFast Canada. "Les consommateurs auront l'occasion de voir de près les modèles VF 8 et VF 9, qui circulent déjà dans les rues canadiennes, et de découvrir les VF 6 et VF 7, deux nouveaux modèles qui seront lancés prochainement en 2025. Avec des milliers de véhicules vendus au Canada, VinFast est en forte croissance, et nous sommes impatients de franchir de nouvelles étapes en 2025."

Le VF 8, avec un prix de départ de 56.020 CAD et une autonomie de 412 km, est conçu pour les clients recherchant un équilibre entre performances, sécurité et confort. Le VF 9, proposé à partir de 77.301 CAD, est quant à lui idéal pour les familles nombreuses grâce à son espace spacieux, ses technologies et son autonomie de 531 km.

Les nouveaux modèles VF 6 et VF 7, deux SUV compacts montrent encore l'engagement de VinFast à offrir des solutions de mobilité entièrement électriques, plus flexibles et accessibles.

Texte et photo : Minh Thu/CVN