VinFast révolutionne la mobilité électrique avec la gratuité des recharges

Avec la gratuité des recharges et des politiques tarifaires avantageuses, VinFast accélère la transition vers une mobilité verte au Vietnam. Soutenue par des initiatives gouvernementales, cette stratégie positionne les véhicules électriques comme une solution incontournable pour l'avenir.

Photo : VinFast/CVN

Tard dans la soirée, M. Hùng, chauffeur technologique à Hanoï, recharge son véhicule électrique dans une station proche de chez lui. Grâce à la politique de gratuité des recharges nocturnes, il réalise des économies significatives sur ses coûts de carburant.

''Chaque mois, j’économise une somme considérable. Passer au véhicule électrique était une décision judicieuse'', calcule M. Hùng.

Politiques avantageuses

Ces scènes se multiplient, alors que les politiques de recharge gratuite et les incitations de VinFast stimulent fortement le marché des véhicules électriques au Vietnam. Ces mesures permettent non seulement aux utilisateurs d’économiser, mais elles ouvrent également la voie au développement d’un écosystème de mobilité verte.

VinFast a marqué un tournant en introduisant une politique de gratuité des recharges de batteries jusqu’au 30 juin 2027. Les clients qui achètent un véhicule avec batterie incluse bénéficient ainsi d’un ''zéro coût de carburant'' pendant plus de deux ans, une offre inédite.

En outre, les entreprises de transport électrique, telles que GSM, profitent d’une exonération totale des coûts de recharge entre 22h00 et 06h00, ainsi que d’une réduction de 50% durant les autres plages horaires.

''Nous souhaitons exprimer notre gratitude envers les clients qui nous font confiance tout en encourageant davantage de personnes à passer aux véhicules électriques pour contribuer à la réduction des émissions nettes à zéro'', explique Duong Thi Thu Trang, vice-présidente des ventes mondiales de VinFast.

Infrastructures de recharge

Grâce à ces politiques avantageuses et à une sensibilisation croissante à l’environnement, VinFast a livré plus de 67.000 véhicules électriques au cours des 11 premiers mois de 2024 et doit encore honorer de nombreuses commandes.

Face à cette demande croissante, l’entreprise investit massivement dans un réseau de stations de recharge, comptant déjà plus de 150.000 ports à travers le pays et visant 200 sites de services d’ici la fin de l’année.

Cependant, selon le Pr.- Dr. Đinh Trong Thinh, expert en économie, ''VinFast seul ne peut répondre à la demande. La construction des stations de recharge nécessite la collaboration de nombreuses entreprises ainsi que des incitations gouvernementales, telles que des réductions sur les coûts de location des terrains ou un soutien sur les tarifs électriques''.

Lors d’une réunion le 6 août 2024, Trân Hông Hà, membre du Comité central du Parti et vice-Premier ministre, a exhorté les ministères et agences à promouvoir la mobilité verte.

Le ministère des Transports a été chargé de proposer des politiques incitant à la production, à l’importation et à l’utilisation de véhicules électriques ou fonctionnant avec des carburants verts. Le ministère de la Construction, quant à lui, doit guider les localités pour intégrer les stations de recharge dans les plans urbains et les infrastructures de transport. Par ailleurs, le ministère de l’Industrie et du Commerce soumettra au gouvernement un mécanisme de tarification électrique préférentielle pour soutenir directement les utilisateurs de véhicules électriques.

Les experts soulignent que les stations de recharge sont essentielles pour convaincre les consommateurs de franchir le pas vers les véhicules électriques. Actuellement, de nombreux usagers hésitent encore, craignant un manque de stations, en particulier sur les autoroutes ou dans les zones rurales.

Depuis le 1er août 2024, une nouvelle réglementation exige que les résidences haut de gamme soient équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques. À partir d’octobre 2024, les aires de repos sur autoroute et les routes nationales devront également disposer de stations de recharge.

Ces mesures mettent en lumière l’importance des investissements dans les infrastructures, aussi bien de la part des entreprises que du gouvernement. M. Thinh conclut : ''Ce n’est qu’avec des incitations globales sur les terrains, la fiscalité et les tarifs électriques que l’écosystème des véhicules électriques pourra réellement décoller''.

Thanh Vân/CVN