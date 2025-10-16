BAD

Un prêt de 500 millions de dollars pour soutenir la croissance verte en Indonésie

La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé un prêt de 500 millions de dollars américains à l'Indonésie afin d'aider ce pays d'Asie du Sud-Est à améliorer sa compétitivité, à promouvoir la croissance verte et à accélérer ses échanges commerciaux, dans le cadre du troisième sous-programme du Programme pour la compétitivité, la modernisation industrielle et l'accélération des échanges commerciaux (CITA).

Jiro Tominaga, directeur pays de la BAD pour l'Indonésie, a déclaré que ce prêt soutient l'objectif à long terme du gouvernement indonésien de transformer l'Indonésie en une économie à revenu élevé d'ici 2045 grâce à des réformes structurelles et à une croissance durable.

Les réformes menées dans le cadre des sous-programmes du CITA contribueront à attirer davantage d'investissements dans les entreprises vertes et durables, à réduire les barrières commerciales et à autonomiser les entreprises locales, en particulier celles détenues par des femmes, a déclaré Jiro Tominaga.

Selon la BAD, l'initiative vise à améliorer le climat d'investissement en Indonésie, à moderniser son tissu industriel et à renforcer sa capacité à relever les défis liés au climat.

