Un prêt de 500 millions de dollars pour soutenir la croissance verte en Indonésie

>> L'Indonésie développe le logement social pour stimuler la croissance économique
>> L'Indonésie favorise la transition vers une énergie propre et durable
|Siège de la Banque asiatique de développement (BAD).
|Photo : Reuters/CVN
Jiro Tominaga, directeur pays de la BAD pour l'Indonésie, a déclaré que ce prêt soutient l'objectif à long terme du gouvernement indonésien de transformer l'Indonésie en une économie à revenu élevé d'ici 2045 grâce à des réformes structurelles et à une croissance durable.
Les réformes menées dans le cadre des sous-programmes du CITA contribueront à attirer davantage d'investissements dans les entreprises vertes et durables, à réduire les barrières commerciales et à autonomiser les entreprises locales, en particulier celles détenues par des femmes, a déclaré Jiro Tominaga.
Selon la BAD, l'initiative vise à améliorer le climat d'investissement en Indonésie, à moderniser son tissu industriel et à renforcer sa capacité à relever les défis liés au climat.
VNA/CVN