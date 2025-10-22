Le président iranien appelle à une coopération accrue avec l'Irak "dans tous les secteurs"

Le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé mardi 21 octobre à renforcer les relations bilatérales entre Téhéran et Bagdad "dans tous les secteurs", selon un communiqué publié par la présidence.

S'exprimant à Téhéran en présence du conseiller à la sécurité nationale irakien Qasim al-Araji, en visite, M. Pezeshkian a qualifié les relations bilatérales "d'excellentes", et estimé qu'une coopération plus étroite permettrait de renforcer les liens sécuritaires, économiques, scientifiques et culturels entre les deux pays et dans l'ensemble du monde musulman. Des échanges diplomatiques réguliers pourraient favoriser la compréhension mutuelle et contribuer à élaborer une approche coordonnée des questions régionales et internationales, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN