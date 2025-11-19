Indonésie : le volcan Semeru a projeté des cendres à 4,5 km d'altitude

Le volcan Semeru, situé dans la province indonésienne de Java oriental, a projeté lors d'une nouvelle éruption des cendres à près de 4,5 km d'altitude, a indiqué mercredi 19 novembre l'agence Antara, citant une source au poste d'observation. Selon ses données, l'éruption a duré environ deux minutes.

>> Indonésie : le mont Semeru enregistre 100 tremblements de terre en 24 heures

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La colonne de fumée et de cendres s'est élevée à 800 mètres au-dessus du cratère, soit à 4.476 m d'altitude.

Le Centre indonésien de volcanologie et de réduction des catastrophes géologiques a invité les habitants à ne pas s'approcher du cratère à moins de 3 km en raison du risque de nouveaux rejets de roches incandescentes.

Du côté sud-est du volcan, une distance de sécurité de 8 km a été jugée nécessaire. Les volcanologues appellent également à ne pas s'approcher des rivières prenant leur source sur le volcan en raison du risque de coulées de boue.

Le Centre a attribué à l'éruption le deuxième niveau de danger sur quatre. Semeru est le quatrième volcan le plus élevé d'Indonésie (3.676 mètres d'altitude) et le point culminant de l'île de Java.

APS/VNA/CVN