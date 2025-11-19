Indonésie : le volcan Semeru a projeté des cendres à 4,5 km d'altitude

>> Indonésie : le mont Semeru enregistre 100 tremblements de terre en 24 heures
|Le volcan Semeru en Indonésie en éruption.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
La colonne de fumée et de cendres s'est élevée à 800 mètres au-dessus du cratère, soit à 4.476 m d'altitude.
Le Centre indonésien de volcanologie et de réduction des catastrophes géologiques a invité les habitants à ne pas s'approcher du cratère à moins de 3 km en raison du risque de nouveaux rejets de roches incandescentes.
Du côté sud-est du volcan, une distance de sécurité de 8 km a été jugée nécessaire. Les volcanologues appellent également à ne pas s'approcher des rivières prenant leur source sur le volcan en raison du risque de coulées de boue.
Le Centre a attribué à l'éruption le deuxième niveau de danger sur quatre. Semeru est le quatrième volcan le plus élevé d'Indonésie (3.676 mètres d'altitude) et le point culminant de l'île de Java.
APS/VNA/CVN