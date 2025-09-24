Inde : dix morts dans des précipitations record dans la ville de Kolkata

Au moins dix personnes ont perdu la vie, la plupart d'entre elles électrocutées à cause des inondations, alors que des précipitations record se sont abattues le 23 septembre au soir sur la ville de Kolkata, la capitale de l'État du Bengale-Occidental, dans l'Est de l'Inde, ont déclaré les autorités locales.

>> Pékin émet l'alerte la plus élevée aux tempêtes de pluie et évacue plus de 82.000 habitants

>> Le super typhon Ragasa s’affaiblit mais reste puissant

Les pluies torrentielles qui ont commencé le 22 septembre au soir et se sont poursuivies jusqu'au 23 septembrea au matin ont inondé une grande partie de la ville, paralysant la circulation et les activités quotidiennes. Les routes ont été inondées et les complexes résidentiels de la ville ont été envahis par les eaux, laissant des véhicules bloqués pendant des heures dans des eaux atteignant les genoux voire la taille aux principaux carrefours, notamment Park Circus, Gariahat, Behala et College Street. Les services ferroviaires suburbains et le métro ont également été touchés. Dans plusieurs quartiers bas de la ville, l'eau s'est infiltrée dans les maisons et a endommagé plusieurs structures. Les décès sont survenus lors d'incidents distincts dans les quartiers de Beniapukur, Kalikapur, Netaji Nagar, Gariahat, Ekbalpur, Behala et Haridevpur. "Au moins neuf de ces décès ont été causés par électrocution", a témoigné un responsable.

Xinhua/VNA/CVN