États-Unis : plusieurs personnes blessées par balle dans l'État du New Hampshire

>> Wall Street atteint de nouveaux records, poussée par la Fed

>> Gaza : colère au Conseil de sécurité de l'ONU après un nouveau véto américain

>> La Californie interdit le port du masque aux agents d'immigration pendant leurs opérations

Plusieurs personnes ont été blessées par balle samedi soir 20 septembre dans un country club de la ville de Nashua, dans le New Hampshire, ont rapporté les médias locaux. La police a arrêté un suspect, tandis qu'un autre est toujours en fuite. Les autorités de Nashua recommandent vivement aux habitants d'éviter pour l'instant les environs du country club, selon les médias. La police de l'État du New Hampshire a confirmé qu'elle aidait la police de Nashua dans son enquête sur la fusillade. Nashua est située à 72 km au nord-ouest de Boston, qui appartient au Massachusetts. L'équipe de gestion des urgences de Dunstable, ville du Massachusetts située tout juste au sud de Nashua, a émis un ordre de confinement pour les habitants de certains quartiers en réponse à la menace active à Nashua.

Xinhua/VNA/CVN