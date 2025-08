Pékin émet l'alerte la plus élevée aux tempêtes de pluie et évacue plus de 82.000 habitants

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les autorités ont fermé 201 zones touristiques, 3.480 auberges et 245 campings. Plus de 3.200 chantiers de construction dans toute la ville ont suspendu leurs activités.

Lundi après-midi 4 août, le service météorologique de la ville a émis une alerte rouge aux tempêtes de pluie, soit le niveau d'alerte le plus élevé dans le système chinois à quatre niveaux, prévoyant de fortes pluies dans toute la ville entre lundi midi 4 août et mardi matin 5 août .

La capitale chinoise a également activé son niveau d'urgence le plus élevé en matière de réponse aux inondations.

En outre, l'autorité de l'eau et le service météorologique de Pékin ont conjointement émis des alertes aux inondations, soulignant que l'arrondissement de Miyun était très vulnérable, et que les arrondissements de Fangshan, de Mentougou et de Huairou étaient également menacés.

Les habitants sont invités à se mettre à l'abri pendant les orages, à éviter de conduire sur des routes inondées et à se tenir à l'écart des montagnes et des rivières.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Pékin la semaine dernière ont coûté la vie à 44 personnes, touché plus de 300.000 habitants et endommagé quelque 24.000 maisons.

Le Centre national de contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse de Chine a élevé lundi 4 août son intervention d'urgence contre les inondations dans les municipalités de Pékin et de Tianjin, ainsi que dans les provinces du Hebei et du Guangdong, au niveau III, qui est le troisième niveau le plus élevé du système d'intervention d'urgence à quatre niveaux du pays.

Ces quatre régions devraient connaître de fortes pluies entre lundi soir 4 août et mardi 5 août, avec des averses torrentielles situées localement. Les équipes envoyées par le centre continuent de participer aux efforts de prévention des inondations à Pékin, au Hebei et au Guangdong.

APS/VNA/CVN