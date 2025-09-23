Le super typhon Ragasa s’affaiblit mais reste puissant

Ragasa, neuvième tempête à frapper la Mer Orientale cette année, devrait s’affaiblir avant d’entrer dans le golfe du Tonkin. Cependant, le typhon présente toujours des risques majeurs avec des vents violents, de hautes vagues et de fortes précipitations prévues pour le Nord et le Centre-Nord.

Lors d’une réunion sur la réponse aux tempêtes au Centre national de prévision hydrométéorologique, présidée par le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyên Hoàng Hiêp, le 23 septembre, les météorologues ont estimé que le super typhon Ragasa devrait s’affaiblir considérablement avant d’entrer dans le golfe du Tonkin.

Lors de la réunion, Mai Van Khiêm, directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique, a déclaré : "Plusieurs scénarios sont possibles concernant la trajectoire, l’intensité et les zones affectées, mais la trajectoire la plus probable est que Ragasa se dirige vers le Nord. En raison de l’influence d’une masse d’air froid et des frottements au-dessus de la Chine, la tempête devrait s’affaiblir avant d’atteindre le golfe du Tonkin."

Selon le responsable, lorsqu’elle entrera dans le nord du golfe du Tonkin, Ragasa faiblira jusqu’aux niveaux 10-12 (90-120 km/h), puis jusqu’à 8-9 (60-90 km/h), et culminera autour du niveau 10 (environ 90 km/h) lorsqu’elle touchera terre sur les côtes, du nord de la province de Quang Ninh au nord de la province de Thanh Hoa.

Partageant la même analyse, Pham Thi Thanh Nga, directrice de l’Institut de météorologie, d’hydrologie et du changement climatique du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, a déclaré : "Ragasa a atteint son intensité maximale et ne devrait se maintenir à ce niveau que pendant les 12 à 24 prochaines heures. La tempête pourrait interagir avec un système de haute pression froid, ce qui entraînerait des conditions météorologiques complexes. Du fait de cette interaction, Ragasa devrait s’affaiblir rapidement après avoir traversé la péninsule chinoise de Leizhou. L’interaction actuelle avec l’air froid est également susceptible d’entraîner des précipitations modérées."

Hoàng Duc Cuong, directeur adjoint de l’Agence hydrométéorologique, a déclaré : "Il s’agit de la plus forte tempête jamais entrée en Mer Orientale. Les prévisions actuelles penchent vers une trajectoire plus au nord que celle du typhon Yagi. Dans le pire des cas, la tempête traversera le centre de la péninsule chinoise de Leizhou, comme Yagi."

La tendance indique que la tempête commence à faiblir, tout en conservant la force d’un super typhon. Les centres de prévision du monde entier s’accordent à dire que la tempête se dirigera vers Hong Kong et Macao, traversera la péninsule de Leizhou pour atteindre le golfe du Tonkin et s’affaiblira avant d’atteindre le Vietnam.

Selon Hoàng Duc Cuong, les vagues prévues atteindront 6 à 8 mètres de haut, avec des zones proches du centre de la tempête dépassant 10 mètres. Au large du golfe du Tonkin, notamment dans le district insulaire de Bach Long Vi, les vagues atteindront 4 à 6 m, tandis que les eaux côtières de Quang Ninh à Thanh Hoa, notamment à Vân Dôn, Cô Tô et Cat Hai, connaîtront des vagues de 2 à 4 m.

En raison de l’impact de la tempête, de fortes précipitations sont attendues dans la région nord et de Thanh Hoa à Hà Tinh (70 à 150 mm). Parallèlement, dans les provinces de Thai Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phu Tho et Thanh Hoa, ainsi que dans le delta du fleuve Rouge, les précipitations se situeront entre 150 et 250 mm, avec des précipitations dépassant 400 mm dans certaines zones.

Résumant la réunion, le vice-ministre Nguyên Hoàng Hiêp a affirmé : "La tempête affectera le Vietnam, mais s’affaiblira en touchant terre. Il est peu probable que les précipitations soient aussi extrêmes que lors des tempêtes précédentes, notamment Kajiki. Cependant, cette tempête présente toujours un risque très élevé de phénomènes météorologiques dangereux."

Les alertes en mer, notamment dans le golfe du Tonkin et l’archipel de Hoàng Sa (Paracels), doivent être maintenues. Les mesures d’intervention en mer doivent rester au niveau le plus élevé. Sur terre, les zones les plus touchées seront la région nord et une partie de la côte centre-nord.

Lorsqu’elle touchera terre au Vietnam, la tempête devrait faiblir jusqu’à un niveau de 8-9, mais avec une telle intensité de vent, les risques de chute d’arbres, de dommages aux maisons et d’orages violents sont élevés. Ces phénomènes sont difficiles à prévoir.

