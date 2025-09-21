Ouganda : sept morts lors du naufrage d'un bateau sur le lac Kyoga

>> Épidémie de mpox en Ouganda : 40 morts et 5.431 cas confirmés
Le bateau en bois faisait route depuis le village de Muchora Abino A pour escorter un groupe de personnes à une cérémonie funéraire lorsqu'il a chaviré près du village de Kiryanga, dans le sous-comté d'Acii, vers 11 heures, heure locale, a indiqué la police dans un communiqué. "Au total, 36 personnes se trouvaient à bord et 29 ont survécu à l'accident. L'incident s'est produit à environ 400 m du débarcadère de Kiryanga lorsque le bateau à moteur a heurté une souche d'arbre immobile, provoquant son chavirage", indique le communiqué.
APS/VNA/CVN