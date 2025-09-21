Ouganda : sept morts lors du naufrage d'un bateau sur le lac Kyoga

Sept personnes se sont noyées et 29 autres ont survécu après le chavirage d'un bateau transportant des personnes en deuil sur le lac Kyoga, dans le district d'Amolatar, au Nord de l'Ouganda, vendredi 19 septembre, a annoncé samedi 20 septembre la police.

Le bateau en bois faisait route depuis le village de Muchora Abino A pour escorter un groupe de personnes à une cérémonie funéraire lorsqu'il a chaviré près du village de Kiryanga, dans le sous-comté d'Acii, vers 11 heures, heure locale, a indiqué la police dans un communiqué. "Au total, 36 personnes se trouvaient à bord et 29 ont survécu à l'accident. L'incident s'est produit à environ 400 m du débarcadère de Kiryanga lorsque le bateau à moteur a heurté une souche d'arbre immobile, provoquant son chavirage", indique le communiqué.

APS/VNA/CVN