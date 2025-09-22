La Chine lance sa première route maritime arctique vers l'Europe

Un porte-conteneurs, baptisé Istanbul Bridge, a quitté le 21 septembre au matin la zone portuaire de Jiangyin du port de Fuzhou, et devrait atteindre l'Europe en seulement 19 jours via la route arctique. Selon les douanes de Fuzhou, cette nouvelle route reliera les principaux ports chinois, notamment Qingdao, Dalian, Shanghai et Ningbo, à des ports européens clés tels que Felixstowe en Grande-Bretagne, Rotterdam aux Pays-Bas, Hambourg en Allemagne et Gdansk en Pologne. Cette ligne offre aux exportateurs du Fujian et des provinces voisines une voie plus rapide et plus efficace d'expédier des marchandises telles que des matériaux de construction, des textiles et des produits électromécaniques vers les marchés européens. Ce service est environ une semaine plus rapide que le transport ferroviaire Chine - Europe et plus de 20 jours plus rapide que les itinéraires traditionnels passant par le canal de Suez ou le cap de Bonne-Espérance, a déclaré Xiao Bin, directeur commercial de China Ocean Shipping Agency Fuzhou Co., Ltd.

Xinhua/VNA/CVN