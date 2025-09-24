Ryan Routh, l'homme qui avait tenté d'assassiner Donald Trump, reconnu coupable

Cette tentative d'assassinat de l'ancien candidat républicain à la présidence avait eu lieu quelques semaines avant l'élection de novembre 2024 et deux mois après une autre tentative d'assassinat en Pennsylvanie, au cours de laquelle M. Trump avait été légèrement blessé à l'oreille par une balle. M. Routh, 59 ans, a été reconnu coupable de tentative d'assassinat d'un candidat important à l'élection présidentielle, d'agression d'un agent fédéral, ainsi que de trois infractions fédérales liées aux armes à feu découlant de l'incident du 15 septembre 2024. Il risque la prison à vie lors du verdict de sa condamnation. La juge Aileen Cannon, de la Cour fédérale du district Sud de Floride, a supervisé le procès, au cours duquel M. Routh a assuré lui-même sa défense. "Le verdict de culpabilité rendu aujourd'hui contre Ryan Routh, l'assassin présumé de M. Trump, illustre l'engagement du ministère de la Justice à punir ceux qui se livrent à des violences politiques", a affirmé la ministre de la Justice des États-Unis, Pamela Bondi, dans un communiqué.

Xinhua/VNA/CVN