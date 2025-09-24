L'Iran exclut toute négociation nucléaire imminente avec les États-Unis

>> Le chef de la diplomatie iranienne rencontrera le directeur général de l'AIEA

>> L'Iran annonce la suspension de sa coopération avec l'AIEA après le refus du Conseil de sécurité de lever les sanctions

>> L'Iran et les E3 tiendront des négociations à New York la semaine prochaine

"Dans les circonstances actuelles, les négociations avec le gouvernement américain ne servent nullement nos intérêts nationaux, ne nous procurent aucun avantage et n'empêcheront aucune perte", a déclaré M. Khamenei dans une allocution télévisée. Il a ajouté que cela pourrait même occasionner des pertes "importantes" pour l'Iran, dont certaines pourraient s'avérer "irréparables". M. Khamenei a dit que la partie américaine avait déterminé à l'avance le résultat final des négociations en exigeant la cessation des activités nucléaires et de l'enrichissement d'uranium en Iran, soulignant qu'un tel processus n'était pas une négociation, mais une "dictature et une imposition". Il a noté que les États-Unis avaient également exigé que l'Iran abandonne ses missiles à courte, moyenne et longue portée, ajoutant que cela visait à empêcher l'Iran de pouvoir répondre à d'éventuels actes d'agression. M. Khamenei a dressé la liste de certaines des actions hostiles des États-Unis à l'égard de l'Iran au cours des dernières années, affirmant que les négociations avec les États-Unis sur la question nucléaire iranienne ainsi que sur d'autres sujets entraîneraient l'Iran dans une "impasse totale".

Xinhua/VNA/CVN