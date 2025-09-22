La République de Corée risque une crise financière

Le président de la République de Corée, Lee Jae-myung, a averti que son pays serait confronté à une crise financière comparable à celle de 1997 s'il acceptait les demandes d'investissement des États-Unis sans garanties, a rapporté le 22 septembre l'agence de presse Reuters.

"Sans échange de devises, si nous devions retirer 350 milliards de dollars comme le réclament les États-Unis et investir dans ce pays cette somme en espèces, la République de Corée se retrouverait dans une situation similaire à celle qu'elle a connue lors de la crise financière de 1997", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Reuters. Dans un accord verbal conclu en juillet dernier, la République de Corée s'est engagée à investir 350 milliards de dollars aux États-Unis en échange d'une réduction des droits de douane américains sur les produits sud-coréens. Les réserves de devises étrangères de République de Corée s'élevaient à 416,29 milliards de dollars à la fin du mois d'août. Séoul a proposé une ligne de swap de devises avec Washington.

Xinhua/VNA/CVN