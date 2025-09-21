Chine : des dizaines de personnes hospitalisées pour une suspicion d'intoxication alimentaire

>> Au moins 13 morts dans une intoxication due à une boisson illicite au Kenya

>> Les hospitalisations en hausse chez les jeunes en raison d’une intoxication par l’e-cigarette

>> Enquête sur quatre décès possiblement liés à une intoxication à la bactérie E.coli

Les personnes hospitalisées présentaient des anomalies des fonctions hépatiques et rénales après avoir consommé des sandwichs produits par une usine alimentaire locale. L'usine possède huit magasins dans le district et 208 sandwichs du lot en question avaient été vendus. Vingt-neuf ont été rappelés, laissant 179 sandwichs effectivement vendus. Selon les proches des patients, depuis l'incident survenu le 18 septembre, la plupart des patients ont été traités dans un hôpital local, tandis que certains ont été transférés dans des hôpitaux à l'extérieur du district. Les autorités locales de Xishui ont indiqué que les activités des magasins concernés avaient été suspendues et que la prise en charge des patients, les enquêtes épidémiologiques et les analyses d'échantillons étaient actuellement en cours.

Xinhua/VNA/CVN