La Ligue arabe salue la reconnaissance de la Palestine par le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie

>> Trump achève sa visite au Royaume-Uni sur un désaccord sur la Palestine

>> Le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie reconnaissent l'État de Palestine

>> La France et d'autres pays doivent reconnaître l'État de Palestine à l'ONU

Dans un message publié sur son compte X, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a déclaré que cette reconnaissance "corrigeait une erreur historique qui persistait depuis des années." Il a ajouté que cette décision répondait également aux demandes des populations de ces pays qui souhaitent soutenir le droit des Palestiniens à l'indépendance et à vivre dans la dignité. "Nous anticipons d'autres reconnaissances internationales importantes sous peu," a-t-il déclaré. Plus tôt dans la journée du 21 septembre, le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré dans une vidéo que le Royaume-Uni "reconnaissait officiellement l'État palestinien," appelant à un retour à la solution à deux États. Dans une déclaration commune, le Premier ministre et la ministre des Affaires étrangères d'Australie, Anthony Albanese et Penny Wong, ont déclaré : "L'Australie reconnaît les aspirations légitimes et de longue date du peuple palestinien à disposer de son propre État." Le Premier ministre canadien Mark Carney a également publié le 21 septembre une déclaration confirmant la reconnaissance par le Canada de l'État de Palestine.

Xinhua/VNA/CVN