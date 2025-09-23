Rapatriement d'un garçon afghan arrivé à Delhi en se cachant dans le train d'atterrissage d'un avion

>> Un Afghan blesse 30 personnes à la voiture-bélier en Allemagne

>> Un couple de Britanniques âgés libéré par les talibans attendu à Londres





L'incident s'est produit dimanche 21 septembre. Le jeune garçon a été identifié comme étant originaire de la ville de Kunduz, en Afghanistan. Les agents de sécurité de l'aéroport de New Delhi l'ont découvert alors qu'il errait près de l'avion et l'ont appréhendé. Après avoir été interrogé, il a été renvoyé chez lui par le même vol. Lors de l'interpellation, l'adolescent afghan a déclaré aux agents de sécurité indiens qu'il s'était introduit clandestinement dans l'aéroport de Kaboul et avait réussi à se glisser dans le compartiment du train d'atterrissage principal arrière de l'appareil de la compagnie aérienne "Kam Air".

Xinhua/VNA/CVN