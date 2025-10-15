Inde : 20 morts dans l'incendie d'un bus au Rajasthan

Le bus en mouvement a pris feu sur la route près du village de Thaiyat, dans le district de Jaisalmer, à environ 548km à l'ouest de Jaipur, la capitale du Rajasthan. Selon les autorités, le bus, qui transportait 57 passagers, était en train de rouler sur une autoroute lorsque de la fumée a commencé à s'échapper de l'arrière du véhicule. Le chauffeur a arrêté le bus, mais ce dernier a rapidement été envahi par les flammes, piégeant les passagers à l'intérieur. L'état de certains blessés serait critique. La cause de l'incendie n'a pas été immédiatement déterminée. Cependant, la police soupçonne qu'un court-circuit à l'intérieur du véhicule pourrait être à l'origine du sinistre.

Xinhua/VNA/CVN