Australie : les médecins se plaignent de prescriptions "excessives" de cannabis médical

L'Association médicale australienne (AMA) et la Guilde pharmaceutique australienne ont déclaré que l'industrie délivrait trop souvent des ordonnances sans "surveillance clinique appropriée". "Des mesures d'urgence sont nécessaires afin de garantir que le cannabis médical soit prescrit, délivré et réglementé de la même manière que les autres médicaments qui peuvent entraîner une dépendance", selon la présidente de l'AMA, Danielle McMullen. Tout en reconnaissant les preuves suggérant que le cannabis médical peut aider à traiter l'épilepsie, les nausées induites par la chimiothérapie ou la sclérose en plaques, les médecins ont averti que le système était "instrumentalisé". "Il existe peu ou pas de preuves scientifiques pour bon nombre des problèmes pour lesquels il est prescrit, comme l'anxiété, l'insomnie ou la dépression", a également indiqué Mme McMullen. Les médecins constatent par ailleurs "une consommation de cannabis médical chez des personnes souffrant déjà de troubles psychotiques".

AFP/VNA/CVN