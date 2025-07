Inde : quatre morts et près de 20 blessés lors de l'effondrement d'un bâtiment scolaire

Trente-deux enfants ont été extraits des décombres, et l'on craint que d'autres soient encore piégés. Le bâtiment scolaire effondré faisait partie de l'école publique Peeplodi, dans la région de Manohar Thana du district de Jhalawar, au Rajasthan. Selon les informations disponibles, l'accident s'est produit vers 08h30, heure locale, et plus de 40 enfants, ainsi que plusieurs enseignants et membres du personnel, se trouvaient dans les locaux. Le ministre en chef du Rajasthan, Bhajanlal Sharma, a demandé aux autorités locales de s'assurer que les enfants blessés reçoivent tous les soins appropriés.

Xinhua/VNA/CVN