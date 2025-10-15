Le Hamas remet à Israël les corps de quatre autre otages

>> Les 20 derniers otages vivants du Hamas de retour en Israël
>> Au sommet sur Gaza, Donald Trump proclame un "jour formidable pour le Moyen-Orient"
>> Signature d'un document de soutien à l'accord de cessez-le-feu à Gaza
Cette restitution fait suite à un transfert similaire effectué lundi, lorsque le Hamas a restitué à Israël les corps de quatre otages ainsi que les 20 captifs survivants, dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu aux termes duquel Israël a libéré environ 2.000 détenus et prisonniers palestiniens. Israël a déclaré qu'une vingtaine d'autres corps d'otages se trouvaient toujours à Gaza, et a exigé que le Hamas les restitue également.
Xinhua/VNA/CVN