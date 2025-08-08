Vingt membres d'équipage sauvés sains et saufs de l'incendie d'un pétrolier

>> Un ferry philippin prend feu, tous sont sains et saufs
|Les 20 membres d'équipage du pétrolier vietnamien "GT Unity" ont été secourus avec succès d'un incendie dans la salle des machines.
|Photo : VNA/CVN
Le 8 août à 11h52', le Centre vietnamien de coordination des recherches et sauvetages maritimes a reçu des rapports de l'Androusa et de la station Cospas-Sarsat concernant un incendie causé par un court-circuit électrique dans la salle des machines du GT Unity, d'une jauge brute de 7.631 tonnes. L'incident s'est produit à environ 104 milles nautiques au sud-sud-est de Côn Dao et à 191 milles nautiques au sud-sud-est du cap Vung Tàu.
Dès réception des rapports, le centre a immédiatement contacté l'Androusa, lui ordonnant de revenir porter assistance. L'Androusa a immédiatement contacté l'équipage du GT Unity, qui transportait 3.872 tonnes de pétrole brut de Malaisie à Dung Quât, dans la province de Quang Ngai. À ce moment-là, 16 des 20 membres d'équipage avaient déjà évacué, malgré des vents de sud-ouest de force 3.
Lê Dô Muoi, directeur de l'Administration maritime vietnamienne, a personnellement supervisé l'intervention d'urgence, émettant des alertes maritimes, mobilisant les moyens de sauvetage et coordonnant les efforts avec la Marine, les garde-côtes et les autres agences concernées.
À 13h15', le navire de sauvetage spécialisé SAR 413 a été déployé d'urgence sur les lieux.
Un poste de commandement avancé a été mis en place au Centre de coordination des recherches et sauvetages maritimes de la région 3. Le propriétaire du "GT Unity" a reçu l'ordre de préparer le matériel de lutte contre l'incendie, et les navires de réserve de la plate-forme à proximité ont été mobilisés pour participer aux opérations de sauvetage. Le SAR 413 a été chargé de transporter l'équipage à terre, dont un membre d'équipage grièvement blessé.
L'Androusa a finalement réussi à secourir les 20 membres d'équipage du "GT Unity".
VNA/CVN