Vingt membres d'équipage sauvés sains et saufs de l'incendie d'un pétrolier

Les 20 membres d'équipage du pétrolier vietnamien "GT Unity" ont été secourus avec succès d'un incendie dans la salle des machines grâce à l'intervention rapide de l'Androusa, navire battant pavillon libérien, et des équipes de sauvetage maritime vietnamiennes.

Le 8 août à 11h52', le Centre vietnamien de coordination des recherches et sauvetages maritimes a reçu des rapports de l'Androusa et de la station Cospas-Sarsat concernant un incendie causé par un court-circuit électrique dans la salle des machines du GT Unity, d'une jauge brute de 7.631 tonnes. L'incident s'est produit à environ 104 milles nautiques au sud-sud-est de Côn Dao et à 191 milles nautiques au sud-sud-est du cap Vung Tàu.

Dès réception des rapports, le centre a immédiatement contacté l'Androusa, lui ordonnant de revenir porter assistance. L'Androusa a immédiatement contacté l'équipage du GT Unity, qui transportait 3.872 tonnes de pétrole brut de Malaisie à Dung Quât, dans la province de Quang Ngai. À ce moment-là, 16 des 20 membres d'équipage avaient déjà évacué, malgré des vents de sud-ouest de force 3.

Lê Dô Muoi, directeur de l'Administration maritime vietnamienne, a personnellement supervisé l'intervention d'urgence, émettant des alertes maritimes, mobilisant les moyens de sauvetage et coordonnant les efforts avec la Marine, les garde-côtes et les autres agences concernées.

À 13h15', le navire de sauvetage spécialisé SAR 413 a été déployé d'urgence sur les lieux.

Un poste de commandement avancé a été mis en place au Centre de coordination des recherches et sauvetages maritimes de la région 3. Le propriétaire du "GT Unity" a reçu l'ordre de préparer le matériel de lutte contre l'incendie, et les navires de réserve de la plate-forme à proximité ont été mobilisés pour participer aux opérations de sauvetage. Le SAR 413 a été chargé de transporter l'équipage à terre, dont un membre d'équipage grièvement blessé.

L'Androusa a finalement réussi à secourir les 20 membres d'équipage du "GT Unity".

