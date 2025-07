Hô Chi Minh-Ville : Incendie meurtrier dans une résidence, 8 morts

>> Le chef du gouvernement demande d’enquêter sur l’incendie meurtrier à Hô Chi Minh-Ville

>> Le procès de l’affaire de l’incendie de l’immeuble à Thanh Xuân débute

>> Incendies de forêt à Quang Ninh : Trân Hông Hà demande une action rapide

Photo : VNA/CVN

Selon les premiers témoignages, le feu a démarré au rez-de-chaussée. Les habitants ont tenté d’éteindre les flammes avec des extincteurs portables, sans succès. L’incendie s’est rapidement propagé, provoquant un mouvement de panique.

Les pompiers de la ville, accompagnés de dizaines de secouristes et de véhicules spécialisés, sont intervenus pour maîtriser le feu et secourir les victimes. Sur place, des explosions ont été entendues et plusieurs motos, vélos et voitures ont été totalement calcinés.

Les autorités ont retrouvé huit corps, dont ceux de deux adultes et deux enfants envoyés à l’hôpital Thông Nhât, et quatre autres adultes à l’hôpital Tân Phu pour identification.

À 23h00, l’incendie était entièrement maîtrisé. Les causes exactes du sinistre et l’ampleur des dégâts font toujours l’objet d’une enquête approfondie.

VNA/CVN