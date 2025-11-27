Incendie à Hong Kong : sympathie du Vietnam

>> Croatie : deux suspects arrêtés après l'incendie de la tour du Vjesnik à Zagreb
>> Spectaculaire incendie dans un hôpital du Sud-Est de l'Espagne
>> Hong Kong : l'incendie dans un complexe résidentiel progressivement maîtrisé
|Des immeubles résidentiels en feu à Hong Kong, en Chine, le 26 novembre.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le service d'incendie de la Région administrative spéciale de Hong Kong a été alerté le 26 novembre vers 14h51 (heure locale). En raison de l'intensité du feu, l'alerte a été relevée au niveau 5, le plus élevé, à 18h22. Les opérations de secours étaient toujours en cours.
Le complexe résidentiel Wang Fuk Court se compose de huit immeubles résidentiels, et le feu s'est propagé d'un immeuble à sept autres.
Face à l'ampleur de la catastrophe, l'Autorité hospitalière de Hong Kong a activé son Centre de gestion des incidents majeurs.
VNA/CVN