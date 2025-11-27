Incendie à Hong Kong : sympathie du Vietnam

Suite à l’incendie survenu le 26 novembre dans un complexe d’immeubles à Hong Kong (Chine), ayant causé d’importantes pertes humaines et matérielles, le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a adressé le 27 novembre un message de sympathie au chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), Lee Ka-chiu.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le service d'incendie de la Région administrative spéciale de Hong Kong a été alerté le 26 novembre vers 14h51 (heure locale). En raison de l'intensité du feu, l'alerte a été relevée au niveau 5, le plus élevé, à 18h22. Les opérations de secours étaient toujours en cours.

Le complexe résidentiel Wang Fuk Court se compose de huit immeubles résidentiels, et le feu s'est propagé d'un immeuble à sept autres.

Face à l'ampleur de la catastrophe, l'Autorité hospitalière de Hong Kong a activé son Centre de gestion des incidents majeurs.

VNA/CVN