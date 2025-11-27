Hong Kong : l'incendie dans un complexe résidentiel progressivement maîtrisé

Le chef de l'exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK), John Lee, a déclaré tôt jeudi matin 27 novembre que l'incendie survenu dans le complexe résidentiel Wang Fuk Court, à Tai Po, était progressivement maîtrisé grâce aux efforts inlassables des pompiers.

Photo : AFP/VNA/CVN

Lors d'un point de presse, M. Lee a indiqué que le bilan provisoire faisait état de 36 morts, tandis que 279 personnes étaient toujours portées disparues. Vingt-neuf victimes restent hospitalisées, dont sept dans un état critique. Il s'est dit profondément attristé par la situation.

M. Lee a déclaré que, vu de l'extérieur, trois bâtiments ne présentaient désormais plus aucune flamme visible, tandis que quatre autres ne présentaient que des foyers sporadiques.

Le chef de l'exécutif a affirmé que le gouvernement de la RASHK mobiliserait tous les moyens disponibles pour soutenir pleinement les opérations de secours. Il a donné instruction à l'ensemble des services et des unités concernées d'assurer un travail exhaustif, dont l'extinction de l'incendie, le secours aux personnes piégées, la prise en charge des blessés, l'accompagnement et soutien psychologique aux familles, et la lancement d'une enquête complète sur l'accident.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le service d'incendie de la RASHK a été alerté mercredi 26 novembre vers 14h51 (heure locale). En raison de l'intensité du feu, l'alerte a été relevée au niveau 5, le plus élevé, à 18h22. Les opérations de secours étaient toujours en cours.

Le complexe résidentiel Wang Fuk Court se compose de huit immeubles résidentiels, et le feu s'est propagé d'un immeuble à sept autres.

Face à l'ampleur de la catastrophe, l'Autorité hospitalière de Hong Kong a activé son Centre de gestion des incidents majeurs.

Xinhua/VNA/CVN