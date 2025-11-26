L’Union des femmes du Vietnam félicite le 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos

À l’occasion du 50 e anniversaire de la Fête nationale du Laos (2/12/1975 - 2/12/2025), le 26 novembre, une délégation du Comité central de l’Union des femmes du Vietnam, conduite par Nguyen Thi Tuyen, vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et présidente de l’Union des femmes du Vietnam, s’est rendue à l’ambassade du Laos au Vietnam pour présenter ses félicitations.

Mme Nguyen Thi Tuyen, a adressé ses vœux les plus chaleureux au Parti, à l’État et aux ethnies lao, à l’occasion du 50e anniversaire de la Fête nationale.

Photo : VNA/CVN

Nguyen Thị Tuyen a exprimé son profond respect et sa grande fierté pour la relation d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays. Elle a également souhaité que les générations actuelles continuent de valoriser le précieux héritage cultivé par le Président Hô Chi Minh, le président Kaysone Phomvihane et les générations de dirigeants précédentes.

Informant des activités de coopération entre les Unions des femmes des deux pays, Nguyen Thị Tuyen a indiqué qu’en plus des activités de coordination annuelles, l’Union des femmes du Vietnam organisait une formation sur le travail féminin pour 15 cadres lao, du 15 octobre au 15 décembre 2025, conformément au Plan de coopération convenu entre les deux gouvernements et à l’Accord de coopération entre les deux Unions des femmes pour la période 2022–2027.

Pour l’avenir, elle a souhaite que les Unions des femmes du Vietnam et du Laos poursuivent et développent davantage des activités de coopération approfondies, contribuant activement au développement des femmes.

L’ambassadrice du Laos, Khamphao Ernthavanh, a remercié l’Union des femmes du Vietnam pour l’attention et les sentiments particuliers exprimés à l’égard du Parti, de l’État et du peuple lao à l’occasion du 50e anniversaire de la Fête nationale. Elle a hautement apprécié la coordination et le soutien que l’Union des femmes du Vietnam a apportés à l’Union des femmes du Laos, ces dernières années.

La diplomate a affirmé que l’ambassade lao continuerait de coopérer étroitement avec l’Union des femmes du Vietnam et les organismes concernés afin de mettre en œuvre efficacement les programmes de coopération approuvés par les dirigeants des deux pays.

VNA/CVN