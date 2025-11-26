Spectaculaire incendie dans un hôpital du Sud-Est de l'Espagne

Un spectaculaire incendie s'est déclaré tôt mercredi 26 novembre dans un hôpital de Carthagène, dans le Sud-Est de l'Espagne, selon les services d'urgence locaux, qui ont dû évacuer une partie du personnel et des patients, parmi lesquels aucun blessé n'a été signalé a priori.

Photo : Capture d'écran X

Des images diffusées par des médias locaux montraient le feu se propageant principalement sur la façade d'un des bâtiments de l'hôpital, provoquant un épais nuage de fumée noire.

"Les pompiers maîtrisent l'incendie qui s'est déclaré à 07h15 (06h15 GMT) à l'hôpital Santa Lucía de Carthagène", ont affirmé les services d'urgence municipaux sur le réseau social X, sans faire état à ce stade d'éventuelles victimes.

"Le personnel de l'établissement de santé a évacué les patients de ce bloc et des zones voisines vers des pièces plus sûres", a-t-on précisé de même source.

D'après un communiqué de la mairie de Carthagène, ville portuaire de plus de 200.000 habitants, l'incendie s'est déclaré "à l'extérieur" de l'hôpital, avant d'être poussé par "des vents violents" contre l'établissement, touchant au moins deux de ses étages.

Les pompiers l'ont circonscrit "20 à 25 minutes après leur arrivée" sur les lieux qu'ils continuaient d'inspecter mercredi matin, a-t-elle précisé.

AFP/VNA/CVN