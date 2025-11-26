Forum économique d'automne 2025

Les facteurs qui façonnent le Vietnam à l’ère d’ascension

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a fait part des facteurs qui façonnent le Vietnam à l’ère d’ascension lors d’un dialogue politique de haut niveau avec des dirigeants du monde tenu dans le cadre du Forum économique d’automne 2025 à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Le monde est actuellement confronté à de nombreux défis, notamment la polarisation, la fragmentation, la concurrence stratégique, les conflits, la sécurité non traditionnelle, le changement climatique, les épidémies, le vieillissement de la population, l’épuisement des ressources, la cybersécurité, le développement de l’intelligence artificielle, a-t-il indiqué.

Pourtant le maintien de la paix, la promotion de la coopération pour le développement resteront la tendance majeure, le monde adapte son fonctionnement et se connecte pour y répondre; en particulier, la science, la technologie et l’innovation aident le monde à mieux réagir et à réaliser de nombreux progrès de développement, a-t-il poursuivi.

Le Vietnam, autrefois pauvre, arriéré, ravagé par les guerres, est devenu un pays en développement et a réussi à réduire la pauvreté de par son agriculture; un pays à revenu intermédiaire supérieur de par son industrie.

Le Vietnam a déterminé que la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique l’aideront à devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, a-t-il fait savoir, ajoutant que le pays se résout à atteindre cet objectif est extrêmement difficile.

Le Vietnam a surmonté de tels défis et a atteint son niveau de développement actuel grâce à la direction du Parti communiste du Vietnam, à la force du peuple et des entreprises, au bloc de grande union nationale, à la combinaison de la force nationale avec la force de l'époque, et à son engagement résolu sur la voie de l’indépendance, de l’autonomie vers le socialisme, a-t-il souligné.

Le chef du gouvernement a également évoqué la double transformation numérique et verte pour le développement durable du Vietnam, la qualifiant d’une exigence objective, d’un choix stratégique et d’une priorité absolue du pays.

Dans le processus de développement, le Vietnam mobilise toutes les forces vives de la société, y compris les grandes entreprises et les entreprises à capitaux étrangers, ainsi que les petites et moyennes entreprises qui représentent 95 à 97% des entreprises au Vietnam, a-t-il partagé, rappelant que le Politburo a promulgué la Résolution n°68-NQ/TW sur le développement du secteur privé.

Le Vietnam poursuit une politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations, entretient des rapports d’amitié et de partenariat de confiance avec les pays de la communauté internationale, être un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale pour la paix, la coopération et le développement dans le monde, a-t-il indiqué.

Le développement du Vietnam est indissociable de celui de l’ASEAN et du monde. L’ASEAN est considérée comme une région dynamique et un pôle de croissance mondial. La vision de l’ASEAN est aussi la vision de notre époque : se développer rapidement mais durablement, pour devenir une région développée d’ici 2045.

Le Vietnam considère le peuple, y compris les jeunes, comme centre, sujet, objectif, force motrice et ressource du développement, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, notant que le Forum économique d’automne a adopté une approche centrée sur l’humain.

Le Forum, auxquels ont participé plus de 1.500 délégués, près de 100 délégations internationales, 10 centres de la quatrième révolution industrielle et 75 centres scientifiques, technologiques et d’innovation, s’est focalisé sur la transformation numérique et la transformation verte, deux transformations d’importance stratégique pour le développement de tous les pays et qui façonnent l’avenir de l’humanité.

Tous les délégués ont convenu sur «trois leviers clés » pour promouvoir la transformation numérique, la transformation verte et le développement durable dans les années à venir : les institutions, les ressources et l’innovation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux autorités d’étudier et de réserver un bon accueil aux avis et propositions des délégués, de réviser et de peaufiner rapidement le cadre institutionnel et juridique, et de promulguer sans délai des mécanismes et politiques pour encourager l’investissement dans les technologies vertes et numériques.

Il a également insisté sur la nécessité d’accélérer la réforme administrative, de simplifier les procédures administratives et les conditions d’affaires, et de créer des conditions optimales pour les entreprises et les investisseurs.

