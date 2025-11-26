Renforcer la coopération substantielle avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie

À l’invitation des gouvernements de Nouvelle-Zélande et d’Australie, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a effectué une visite officielle en Nouvelle-Zélande et en Australie du 20 au 25 novembre 2025.

Photo : Thanh Tu/VNA/CVN

En Nouvelle-Zélande, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a rendu une visite de courtoisie au président du Parlement Gerry Brownlee ; s’est entretenu avec le vice-Premier ministre David Seymour ; eu des rencontres avec la ministre Nicola Grigg, chargée du commerce, de l’investissement et de l’agriculture ainsi qu’avec la ministre de l’Environnement, Penny Simmons ; et visité l’Institut néo-zélandais de recherche scientifique sur la terre.

En Australie, il a rencontré plusieurs dirigeants, dont la présidente du Sénat Sue Lines, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Richard Marles, ainsi que d'autres responsables du Parlement et du gouvernement australien.

Il a travaillé avec les ministres et secrétaires adjoints en charge des ressources, de l’environnement, des affaires étrangères, de l’énergie et du climat, ainsi qu’avec le scientifique en chef d’Australie et le directeur du Centre australien de recherche agricole internationale.

Il a visité l’Université nationale d’Australie, participé à l’inauguration du Centre de politiques vietnamiennes et de la plateforme VietNEST, pris la parole au Forum Vietnam – Australie sur la science et la technologie, et rencontré des entreprises actives dans l’agriculture et les minerais.

Lors des rencontres avec les dirigeants de deux pays, le vice-Premier ministre les a mis au courant des inondations ayant causé de graves dégâts au Vietnam et exprimé le souhait de continuer à recevoir le soutien des deux pays et leur coopération dans les domaines de l’environnement et du changement climatique.

Les dirigeants néo-zélandais et australiens ont adressé leurs condoléances les plus sincères face aux lourdes pertes humaines et matérielles causées par les tempêtes et inondations dans le Centre du Vietnam.

Le gouvernement néo-zélandais a annoncé une aide de 3 millions NZD (1,7 million de dollars), tandis que le gouvernement australien a annoncé une aide totale de 3,8 millions AUD (2,46 millions de dollars) pour remédier aux conséquences des intempéries.

Les dirigeants d’Australie et de Nouvelle-Zélande ont salué l’élévation des liens au niveau de Partenariat stratégique intégral, respectivement en mars 2024 et février 2025 et se sont félicitées du bon déroulement de l’élaboration et de la mise en œuvre des Programmes d’action visant à concrétiser ces partenariats, avec des volets de coopération concrets et substantiels.

Elles ont convenu d’intensifier davantage la connectivité économique, d’accélérer la signature d’accords dans les domaines du commerce, de l’investissement et de l’économie, ainsi que de faciliter l’accès réciproque des produits agricoles.

Le vice-Premier ministre vietnamien a encouragé les entreprises des trois pays à renforcer leurs partenariats, affirmant que le Vietnam créerait un environnement d’affaires favorable aux projets de haute qualité et à technologie avancée des investisseurs néo-zélandais et australiens.

Photo : Thanh Tu/VNA/CVN

Il a salué le rôle de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie dans les efforts mondiaux de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique, exprimant sa gratitude pour leur soutien via de nombreux projets d’aide publique au développement, notamment dans la gestion des catastrophes naturelles, le développement agricole durable et l’adaptation climatique dans le delta du Mékong.

Les trois parties sont convenues de créer de nouveaux moteurs de coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de la transformation numérique, de la transition verte, de l’agriculture et de la lutte contre le changement climatique. Elles ont aussi décidé de renforcer l’échange d’expertises dans la réduction des émissions et le développement du marché du carbone.

Les dirigeants néo-zélandais et australiens ont réaffirmé leur engagement à accompagner le Vietnam sur le plan financier, technologique et technique dans la mise en œuvre de ses engagements climatiques, la transition énergétique, le développement des énergies renouvelables et l’exploitation minière propre.

Les dirigeants néo-zélandais et australiens et vietnamien ont convenu de stimuler davantage les coopérations en matière d’éducation, de formation, de développement des ressources humaines, de travail et de tourisme ; d’encourager l’ouverture de lignes aériennes directes ; et de promouvoir la création de liens entre les localités ainsi que les partenariats entre grandes universités des deux parties.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a enfin appelé la Nouvelle-Zélande et l’Australie à augmenter le nombre de bourses destinées aux étudiants vietnamiens et à faciliter la vie de la communauté vietnamienne grandissante établie dans ces deux pays.

VNA/CVN