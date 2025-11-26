Le chef de la diplomatie s’entretient avec la ministre des AE et des Expatriés de Palestine

Le ministre des Affaires étrangères (AE) Lê Hoai Trung a eu un entretien, le 26 novembre à Hanoï, avec la ministre des Affaires étrangères et des Expatriés de Palestine, Varsen Aghabekian Shahin, en visite officielle au Vietnam.

>> État de Palestine : la rédaction de la Constitution en voie d'achèvement

>> Le Vietnam et la Palestine réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations

Le ministre vietnamien a remercié les dirigeants palestiniens pour leurs messages de solidarité adressés aux dirigeants et au peuple vietnamien à la suite des récents dégâts causés par les catastrophes naturelles au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il a réaffirmé la politique étrangère indépendante, autonome, multilatérale et diversifiée du Vietnam, qui attachait une importance particulière aux pays amis traditionnels, dont la Palestine. Le ministre a indiqué que le Vietnam promouvait actuellement la réforme institutionnelle, le développement des sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique, considérés comme des piliers essentiels du développement national.

Concernant la question palestinienne, Le Hoai Trung a souligné la position constante du Vietnam : soutenir la solution à deux États, incluant l’établissement d’un État palestinien indépendant, avec les frontières d’avant 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, vivant en paix aux côtés de l’État d’Israël, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes de l’ONU. Le Vietnam, a-t-il rappelé, soutient de longue date la lutte légitime du peuple palestinien pour l’indépendance et le droit à l’autodétermination. Il a également affirmé la volonté du Vietnam de participer aux efforts de reconstruction de la bande de Gaza.

Pour sa part, la ministre Varsen Aghabekian Shahin a exprimé sa profonde gratitude pour l’appui précieux – matériel comme moral – que le Vietnam a toujours apporté au peuple palestinien.

Elle a souligné que le Vietnam et la Palestine partageaient la même aspiration à l’indépendance nationale et a souhaité que Hanoï continue de soutenir la Palestine, contribuant à mettre fin au conflit actuel.

Elle a affirmé que les dirigeants et le peuple palestiniens portaient une affection particulière au Vietnam, un ami fidèle et solidaire. La ministre a également fait part de son admiration pour les remarquables avancées socio-économiques du Vietnam, ajoutant que la Palestine souhaitait vivement s’inspirer de l’expérience vietnamienne en matière de stabilisation politique, de développement économique et de diversification des relations extérieures. Elle a remercié le Vietnam pour sa disponibilité à participer à la reconstruction de Gaza.

Les deux ministres ont discuté et convenu de plusieurs mesures visant à renforcer la coopération bilatérale, dont la promotion des échanges de délégations de haut niveau, le renforcement de la coopération économique en facilitant les opportunités d’investissement et de commerce pour les entreprises des deux pays, ainsi que l’élargissement de la coopération dans l’éducation, la formation et les échanges entre les peuples.

À cette occasion, Le Hoai Trung et Varsen Aghabekian Shahin ont signé un accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques des deux pays.

VNA/CVN