Croatie : deux suspects arrêtés après l'incendie de la tour du Vjesnik à Zagreb

Deux jeunes hommes de 18 ans ont été arrêtés comme suspects dans l'incendie de la tour du Vjesnik, un gratte-ciel emblématique de Croatie, a rapporté la police de Zagreb dans un communiqué publié vendredi 21 novembre.

Les deux jeunes hommes sont soupçonnés "d'atteinte grave à la sécurité publique" et de "mise en danger des vies et propriétés matérielles par des actes ou moyens dangereux en général" selon ce communiqué.

Les suspects sont arrivés sur le site de la tour aux environs de 21h50 (20h50 GMT), ont franchi la barrière, sont entrés dans le bâtiment et sont montés jusqu'au 15e étage. Là, ils ont mis le feu à un carton rempli de papier dans le hall. Le feu s'est propagé rapidement, poussant les suspects à fuir précipitamment les lieux.

À l'issue d'une enquête criminelle, les deux individus seront remis au superviseur de détention, et un dossier pénal sera déposé auprès du Parquet compétent. Les peines que risquent les deux jeunes gens ne sont pas encore connues avec précision.

L'incendie de la tour Vjesnik a éclaté aux alentours de 23h04 lundi 17 novembre (22h04 GMT) et a finalement été maîtrisé mardi matin 18 novembre après avoir brûlé toute la nuit. La tour Vjesnik, l'un des plus hauts gratte-ciel du pays, a été complètement détruite par les flammes. Heureusement, aucune victime n'a été signalée.

