Exercice conjoint de maintien de la paix entre le Vietnam et l'Inde à Hanoï

Le Département vietnamien du maintien de la paix, relevant du ministère de la Défense, a organisé le 27 novembre à Hanoï, en coopération avec l'Inde, un exercice conjoint dans le cadre de l'exercice bilatéral Vietnam - Inde 2025 (VINBAX 2025).

Cet exercice avait pour objectif de renforcer la coordination et la capacité à gérer diverses situations sur le terrain lors d'opérations de maintien de la paix. Il a permis la mise en pratique de trois compétences principales : le déminage et l'as

Lors de scénarios simulés, une équipe du génie militaire a mené diverses opérations de sécurité et de secours. Dans le premier, elle a procédé au déminage près de son camp, où l'UNICEF prévoit de construire une école ; un soldat blessé a été soigné sur place avant évacuation.

Le second scénario impliquait une foule accusant des membres de l'ONU d'abus sexuels. Les forces de sécurité ont dispersé la foule avec des véhicules blindés, les blessés ont été pris en charge et les négociations avec les autorités locales ont permis de calmer la situation.

Dans le troisième, à la suite d'un séisme de magnitude 6, le génie militaire et d'autres équipes de secours ont évalué les dégâts avec des drones, déployé des chiens de recherche et évacué les blessés graves par hélicoptère.

L'exercice a été couronné de succès et a contribué à améliorer la coordination, la gestion des situations et les capacités de sécurité des opérations de maintien de la paix des Nations unies. Les forces participantes ont démontré un haut niveau de préparation, tant sur le plan des procédures que des compétences, garantissant la sécurité du personnel et du matériel engagés.

