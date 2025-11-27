Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le Pdg du groupe japonais Mitsui

Lors de la rencontre, le président-directeur général de Mitsui a adressé ses condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens pour les lourds dégâts causés récemment par les catastrophes naturelles.

Photo : VNA/CVN

Hori Kenichi a estimé que le Vietnam connaissait un développement rapide et vigoureux, avec une vision à long terme. Il a affirmé que Mitsui s’engageait à coopérer et à investir de manière durable, et souhaitait continuer à contribuer à la vision de développement national, en particulier dans le secteur de l’énergie.

Il a informé le Premier ministre des avancées récentes de la chaîne du projet gazier du Bloc B, et a hautement apprécié les capacités de la PetroVietnam Technical Services Corporation (PTSC – relevant de Petrovietnam), précisant que Mitsui travaillerait avec les partenaires vietnamiens pour accélérer l’ensemble de la chaîne du projet.

Hori Kenichi a également présenté les plans d’expansion de Mitsui dans les domaines de l’énergie et des projets liés à la réduction des émissions de carbone, ainsi que dans l’exportation de produits vietnamiens à forte valeur ajoutée, notamment dans l’agriculture et l’aquaculture, en particulier les crevettes, les granulés de bois, les produits alimentaires, et l’économie circulaire. Il a aussi évoqué le transfert de technologies, la formation et le développement des ressources humaines scientifiques et technologiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le partenariat stratégique intégral Vietnam–Japon connaissait une phase de développement dynamique, profond et substantiel, fondé sur une forte confiance politique. Le Japon demeure l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam, son premier partenaire en matière d’aide publique au développement (APD), et figure parmi les leaders en commerce, investissement, travail et tourisme...

Le gouvernement vietnamien apprécie toujours le rôle des entreprises japonaises dans la coopération économique et commerciale avec les entreprises vietnamiennes. Les activités efficaces de Mitsui et d’autres grands groupes japonais ont contribué positivement au développement économique du Vietnam, notamment en matière de transfert technologique, d’augmentation des exportations, de création d’emplois et de contributions fiscales.

Soulignant le vaste potentiel de coopération économique Vietnam–Japon, le Premier ministre a remercié et salué Mitsui pour ses investissements stratégiques et durables au Vietnam, notamment son engagement en faveur du projet gaz-électricité du Bloc B, qui a progressé rapidement ces derniers temps, ainsi que pour ses projets d’expansion futurs.

Il a proposé qu’avec une vision de coopération à long terme, Mitsui et son président poursuivent et renforcent la coopération avec les entreprises vietnamiennes, accélèrent davantage le projet gazier du Bloc B pour une mise en exploitation rapide, étendent leurs activités et améliorent l’efficacité dans les secteurs énergétiques (éolien, solaire, pétrole et gaz…), et développent les sources d’électricité.

Parallèlement, le Premier ministre a encouragé Mitsui à renforcer la coopération dans l’aquaculture et le commerce ; à soutenir la création de centres de recherche et développement dans les domaines de l’aquaculture et de l’énergie ; à promouvoir le transfert de technologies, la formation de ressources humaines et la coopération avec l’Université de Ha Long, afin d’obtenir des résultats encore plus substantiels et efficaces. Il a en outre salué le plan de Mitsui visant à continuer de promouvoir l’exportation de produits vietnamiens à forte valeur ajoutée vers les marchés internationaux.

Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien s’engageait à protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, à améliorer continuellement le climat d’investissement et d’affaires, à développer les infrastructures stratégiques, à former des ressources humaines de haute qualité et à promouvoir la science et la technologie. Le Vietnam créera toutes les conditions favorables pour que les entreprises étrangères, dont les entreprises japonaises, puissent investir et faire des affaires de manière efficace dans un esprit d’ « intérêts harmonisés, risques partagés ».

VNA/CVN