Célébrations du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos

Des dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens ont participé, le soir du 26 novembre à Hanoï, à un banquet offert par l'ambassade du Laos au Vietnam pour célébrer le 50ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Laos (2 décembre 1975-2025).

Lors de la cérémonie, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, a félicité le Parti, l'État et le peuple laotiens pour les progrès considérables réalisés au cours des 50 dernières années, notamment en matière de stabilité politique, de défense et de sécurité nationales, de développement socio-économique et d'amélioration du niveau de vie de la population.

Elle a souligné la conviction du Vietnam que la solidarité particulière instaurée par le Président Hô Chi Minh et les anciens dirigeants lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, continueront de se renforcer et de contribuer significativement à la prospérité des deux nations.

Considérant que l'année 2025 représente une étape charnière pour les deux pays – marquée par le 50ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Laos, le 80ᵉ de la Fête nationale du Vietnam, et la préparation de leurs congrès nationaux respectifs – la vice-présidente a appelé les Partis, États et peuples à renforcer leur coopération et leur tradition d'entraide, essentielle pour faire progresser la cause commune en faveur de la paix, de la stabilité et du développement régional et mondial.

Dans son discours de bienvenue, l'ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a mis en avant les réalisations remarquables de son pays après près de 40 ans de renouveau, allant de la stabilité politique et de l'amélioration du bien-être social à une croissance économique durable.

Elle a également affirmé que les relations entre le Laos et le Vietnam n'ont cessé de se renforcer, avec une coopération globale dans divers domaines, notamment la politique, la défense, la sécurité, l'économie, l'éducation, la culture et les échanges entre les peuples.

À cette occasion, la diplomate a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien précieux apporté par le Vietnam au Laos au fil des années et s'est engagée à continuer de contribuer au renforcement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre les deux pays.

VNA/CVN