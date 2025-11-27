Hanoï et le Guangxi veulent fluidifier leurs échanges frontaliers

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, jeudi 27 novembre à Hanoï, Wei Tao, président de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine). Cette rencontre marque la première visite à l’étranger de Wei Tao depuis sa prise de fonction, témoignant de l’importance stratégique qu’accorde le Guangxi à ses relations avec le Vietnam.

Dans un climat cordial, les deux parties ont salué la dynamique positive du partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays, soulignant les progrès notables dans les échanges amicaux, la connectivité des infrastructures et la coopération frontalière.

Insistant sur la position cruciale du Guangxi dans les échanges sino-vietnamiens, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à accélérer l’interconnexion des infrastructures de transport, identifiant comme priorité absolue la construction de lignes ferroviaires à écartement standard Lang Son–Hanoï et Mong Cai–Ha Long–Hai Phong.

Le chef du gouvernement a également plaidé pour le déploiement rapide de modèles de « portes frontalières intelligentes », notamment au poste frontalier international de Huu Nghi – Youyi Guan, ainsi que pour la mise en œuvre pilote de zones de coopération économique transfrontalière. L’objectif est d’optimiser le dédouanement et de faciliter l’accès des produits agricoles vietnamiens au marché chinois.

Au-delà des infrastructures, le dirigeant vietnamien a encouragé l’élargissement de la coopération vers de nouveaux moteurs de croissance tels que l’économie verte, l’énergie propre et la transformation numérique, avec un accent particulier sur l’intelligence artificielle.

Il a également insisté sur la nécessité d’une gestion efficace de la frontière terrestre afin de garantir une zone de paix, de stabilité et de développement.

Partageant cette vision, Wei Tao a réaffirmé la volonté du Guangxi de concrétiser les consensus de haut niveau. Il s’est engagé à intensifier les efforts pour fluidifier le commerce transfrontalier, renforcer la collaboration dans la formation de talents technologiques et lutter contre la criminalité transnationale, contribuant ainsi de manière substantielle à l’approfondissement des relations sino-vietnamiennes.

