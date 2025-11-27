Le sultan de Brunei attendu au Vietnam pour une visite d'État

Le Sultan de Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, effectuera une visite d'État au Vietnam du 30 novembre au 2 décembre.

Sur l'invitation du président de la République, Luong Cuong, le Sultan de Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, effectuera une visite d'État au Vietnam du 30 novembre au 2 décembre, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué officiel.

Le Vietnam et le Brunei ont établi leurs relations diplomatiques le 29 février 1992, et leur partenariat global en mars 2019.

VNA/CVN