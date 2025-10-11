Vers un marché immobilier plus transparent et durable

Dans la matinée du 11 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la deuxième réunion du Comité central de direction sur les politiques de logement et le marché immobilier, axée sur le développement du logement social.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion organisée sous format hybride avec la participation en ligne de toutes les 34 villes et provinces du pays, le chef du gouvernement a affirmé qu’il fallait disposer d’outils de contrôle efficaces pour éviter la poursuite des pratiques de spéculation et de manipulation des prix dans l’immobilier.

Pour assurer le bon fonctionnement du marché immobilier résidentiel, il est nécessaire de développer et diversifier les types de logements, de promouvoir la construction de logements sociaux, de logements locatifs, de logements à bas prix et de logements destinés aux ouvriers des zones industrielles, tout en créant des conditions favorables pour encourager tous les acteurs économiques à participer à la construction de logements pour les groupes bénéficiaires de politiques sociales...

La Résolution N°01/NQ-CP du 8 janvier 2025 du gouvernement fixe l’objectif de mettre en œuvre efficacement la stratégie nationale de développement du logement, notamment le projet de construction d’au moins un million de logements sociaux pour les personnes à faible revenu, les travailleurs du secteur scientifique et technologique au cours de la période 2021-2030, ainsi que les programmes de développement du logement dans les localités.

Photo : VNA/CVN

Ces derniers temps, le gouvernement et le Premier ministre ont donné des instructions fermes et déployé un ensemble de mesures coordonnées afin de lever les obstacles, d’accélérer les projets d’investissement, d’augmenter l’offre de logements et de produits immobiliers dans les différents segments, en particulier les logements abordables et sociaux, tout en renforçant le contrôle, en rectifiant la gestion et l’évaluation foncière et en sanctionnant les manipulations et la spéculation qui perturbent le marché immobilier.

Contrôler les risques

Selon le Premier ministre, à ce jour, le pays investit dans 132.616 logements sociaux, dont 73 projets représentant 57.815 unités ont été lancés au cours des neuf derniers mois. Vingt-deux provinces sur 34 ont atteint ou dépassé les objectifs fixés en matière de développement de logements sociaux.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a toutefois souligné certaines limites et insuffisances : certains mécanismes et politiques relatifs au marché immobilier et au logement social n’ont pas encore été adaptés à la réalité ; l’offre de logements sociaux abordables reste insuffisante, alors que l’avancement des projets de construction est encore lent ; le prix du logement, notamment en zone urbaine, dépasse largement la capacité financière de la population. En outre, il existe encore des situations de gonflement artificiel des prix et de spéculation entraînant des informations trompeuses sur le marché. Certains promoteurs proposent des prix nettement supérieurs à la demande réelle, tandis que la gestion des transactions immobilières manque d’uniformité et de transparence. Il est donc indispensable de contrôler les risques et de surveiller les flux financiers afin d’éviter la formation de "bulles" immobilières.

Lors de la réunion, le Premier ministre a demandé aux participants de débattre de manière franche et directe, de proposer des solutions concrètes et audacieuses pour la mise en place de plateformes de transactions immobilières avec des mécanismes de contrôle des prix, en vue de développer un marché immobilier stable, équitable, sain et durable, et de mettre fin à la spéculation et à la manipulation des prix.

Il a souligné que l’objectif de construire 100.000 logements sociaux en 2025 constituait un défi majeur et nécessitait des mesures véritablement novatrices. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux participants de se concentrer sur des solutions visant à accroître l’offre de logements, notamment de logements sociaux à prix abordable, à réduire les coûts d’investissement et de production, à mettre en place des politiques empêchant la spéculation, et à promouvoir la création de plateformes de transactions immobilières transparentes et efficaces...

