Le dirigeant suprême de la RPDC



Il ne permettra jamais la destruction de l'équilibre des forces dans la péninsule coréenne

Le dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) ne permettra jamais la destruction de l'équilibre des forces sur la péninsule coréenne, mais développera la science et l'industrie de la défense dans le but de renforcer la dissuasion de guerre pour une autodéfense " sans limite ", a rapporté mardi 8 octobre l'agence de presse officielle KCNA.

Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée (PTC) et président des Affaires d'État de la RPDC, a fait ces remarques lors d'un discours à l'Université Kim Jong Un de la défense nationale lundi 7 octobre. S'adressant devant les professeurs et étudiants de l'université, M. Kim a souligné la validité de la logique de la RPDC de construire une capacité d'autodéfense, affirmant que le pays devrait avoir une force physique capable de toujours dissuader l'ennemi et de garder la situation sous contrôle, selon KCNA. Il a également souligné la nécessité de "neutraliser les activités militaires agressives et aventureuses des impérialistes grâce à la supériorité absolue des capacités scientifiques et techniques de défense", a poursuivi l'agence de presse.

Xinhua/VNA/CVN