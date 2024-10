Syrie : un dépôt d'armes à Jableh détruit dans une frappe aérienne israélienne

L'attaque, menée par des drones et des missiles d'avions de guerre, a rasé le dépôt et provoqué des explosions massives entendues à de longues distances, a déclaré le groupe de surveillance basé au Royaume-Uni. Il a ajouté que les défenses aériennes syriennes et les forces russes ont répondu à l'attaque dans les 40 à 50 minutes, le dépôt étant situé près de la base aérienne de Hmeimim, la plus grande base aérienne russe en Syrie, située dans la province de Lattaquié (nord-ouest). Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat.

Xinhua/VNA/CVN