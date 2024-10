Plus de 50.000 étrangers illégaux expulsés au Myanmar

Plus de 50 000 étrangers illégaux au Myanmar ont été expulsés d'octobre 2023 à août 2024, ont rapporté les médias de ce pays.

Au cours de cette période, un total de 54 433 personnes de 28 pays et régions ont été expulsées conformément aux procédures établies, selon le Mirror. Le président du Conseil d'administration de l'État du Myanmar, Min Aung Hlaing, a récemment noté que la création d'un réseau de bureaux de liaison aux frontières (BLO) avec cinq pays voisins vise à obtenir des informations à l'avance et à lutter efficacement contre les crimes transfrontaliers. Il a également exhorté à organiser des réunions de BLO pour faciliter le partage et l'échange d'informations en temps opportun, a ajouté la source.

VNA/CVN