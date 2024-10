Israël désigne de nouvelles villes frontalières comme "zones militaires"

>> Un missile en provenance du Yémen déclenche des sirènes d'alerte aérienne à Tel-Aviv

>> L'armée israélienne annonce avoir tué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une frappe à Beyrouth

>> Israël mène une salve de raids aériens sur le Sud de Beyrouth

Dans un communiqué, l'armée a déclaré que cette décision faisait suite à "une évaluation de la situation", et s'appliquait aux zones de Rosh HaNikra, Shlomi, Hanita et Arab al-Aramshe. À partir de lundi 7 octobre à 22h00 heure locale (19h00 GMT), l'entrée dans ces zones sera interdite. Cette annonce intervient peu après que le porte-parole de l'armée Avichai Adraee a appelé les civils libanais à évacuer la région côtière située entre la rivière Awali, au nord de Sidon, et Rosh HaNikra, avertissant d'une action militaire imminente d'Israël dans la région.

Xinhua/VNA/CVN