L'Égypte envoie 22 tonnes d'aide humanitaire au Liban

Selon un communiqué du ministère, un avion transportant l'aide qui comprend des médicaments et des fournitures médicales, a atterri à l'aéroport de Beyrouth. Cette initiative est conforme aux directives du président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi visant à apporter un soutien au Liban et à son peuple en réponse aux répercussions de l'agression sioniste, selon le ministère. Par ailleurs, le ministère a indiqué que l'ambassade égyptienne au Liban avait facilité le retour en Égypte de 286 Égyptiens à bord d'un avion affrété par EgyptAir, suite à la suspension de la plupart des services aériens commerciaux en raison des attaques sionistes. L'armée sioniste a récemment intensifié ses frappes aériennes sur Beyrouth et sa banlieue.

