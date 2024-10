De fortes inondations frappent la Bosnie

>> République tchèque : des milliers de personnes évacuées en raison des inondations

>> Tempête Boris : le bilan monte à 22 morts en Europe centrale et orientale

>> L'UE débloque 10 milliards d'euros pour les pays touchés par les inondations

Des dégâts plus importants sont par ailleurs à craindre dans la ville de Jablanica, encore inaccessible. "On ne peut ni entrer ni sortir de Jablanica en ce moment", ont indiqué les services de secours de cette ville de 4.000 habitants, à environ soixante-dix kilomètres au Sud-Ouest de Sarajevo, et située près du lac artificiel du même nom. À Kiseljak, à une vingtaine de kilomètres à l'Ouest de Sarajevo, les voitures étaient sous l'eau. Selon l'administration fédérale de protection civile, citée par la chaine de télévision BHRT, une grande partie de la population est en danger en raison des inondations et des glissements de terrain. Il y aurait, toujours selon la protection civile, des victimes, des blessés et des disparus. Pompiers, police et services publics sont mobilisés, mais une aide supplémentaire est nécessaire pour maîtriser la situation et atténuer les conséquences des tempêtes et des précipitations. En Croatie voisine, une alerte rouge aux inondations a été lancée par les autorités autour du port de Rijeka, en Istrie, et dans le centre du pays.

AFP/VNA/CVN